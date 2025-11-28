Η Γαλατασαράι θέλει να κρατήσει τον Ικάρντι, που μιλάει και με την Τορίνο

Η Τορίνο είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όπως σχετικά αναφέρει η τοπική αθλητική εφημερίδα «Tuttosport», ενώ και η Γαλατασαράι θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της προσφέροντας του νέο συμβόλαιο.

Παρά την δύσκολη σεζόν 2024-2025, λόγω τραυματισμών, ο 32χρονος Αργεντινός φορ παραμένει βασικό στέλεχος της Γαλατασαράι (61 γκολ σε 87 αγώνες), αλλά στο τέλος της σεζόν λήγει το συμβόλαιο του και τον Ιανουάριο σκέφτεται να φύγει από την Τουρκία.



Ο Ικάρντι αποκτήθηκε έναντι 10 εκατ. ευρώ το 2023 από την Παρί Σεν Ζερμέν και λαμβάνει καθαρό ετήσιο μισθό έξι εκ. ευρώ. Η Τορίνο θέλει να τον πάρει πίσω στη Serie A, όπου είχε κάνει σπουδαία καριέρα με τη Σαμπντόρια και την Ίντερ, αλλά η τουρκική ομάδα τού προσφέρει νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Την περίοδο 2023-2024, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου από τη Γαλατασαράι στην Τουρκία, πετυχαίνοντας 32 γκολ και δίνοντας 11 ασίστ σε 32 αγώνες.