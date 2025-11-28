«Τα λέμε σύντομα»: Το αισιόδοξο μήνυμα του Ζίνι για τον τραυματισμό του (pic)

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Ζίνι για τον τραυματισμό του στο Αρτέμιο Φράνκι στο ματς με την Φιορεντίνα.

Ο διεθνής Ανκολέζος επιθετικός, που τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο φινάλε, ευχαρίστησε για τα μηνύματα συμπαράστασης και έγραψε «τα λέμε σύντομα», επιβεβαιώνοντας πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Θυμίζουμε πως από χθες, ο Μάρκο Νίκολιτς, στο πλαίσιο των δηλώσεων του, είχε επισημάνει πως - σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις - «... τα πρώτα νέα δεν είναι ανησυχητικά αλλά ίσως μείνει εκτός για μια εβδομάδα με δέκα μέρες. Θα δουλέψουμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το ματς με τον Παναθηναϊκό».

Αναλυτικά το μήνυμα του Ζίνι από το ξενοδοχείο της ομάδας στη Φλωρεντία: «Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και τις προσευχές σας. Τα λέμε σύντομα».