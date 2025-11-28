Απίθανο: 10η νίκη με 1-0 η ΑΕΚ τη φετινή σεζόν!

Συνεχίζεται το "τρελό" σερί της ΑΕΚ του Νίκολιτς, που κέρδισε για 10η φορά φέτος με σκορ 1-0.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η αποθέωση του κυνισμού. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς σε πάρα πολλά παιχνίδια της κάνει 15-20-25 τελικές, αλλά η τρομερή αναποτελεσματικότητά της τη φέρνει να κερδίζει με το στανιό.

Η ουσία είναι ωστόσο ότι τις περισσότερες φορές η Ένωση πέτυχε τον στόχο της, όπως το έπραξε και με το τεράστιο διπλό που έβγαλε στη Φλωρεντία, το πρώτο της ιστορίας της επί ιταλικού εδάφους, κερδίζοντας την Φιορεντίνα με 1-0.

Αυτή ήταν η 16η φετινή νίκη της ΑΕΚ σε σύνολο 24 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και οι 10 εξ αυτών ήρθαν με το ίδιο σκορ! Λυτρωτής αυτή τη φορά ο Γκατσίνοβιτς μετά την ασίστ του Πήλιου.

Με το ίδιο σκορ μάλιστα σημειώθηκαν και οι πέντε τελευταίες νίκες της ΑΕΚ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Θα μπορούσε να είναι και συνεχόμενα αυτά τα παιχνίδια, αλλά ενδιάμεσα υπάρχει η γκέλα ολκής με τη Σάμροκ Ρόβερς, όπου οι Κιτρινόμαυροι ισοφάρισαν σε 1-1 στο 90'.

Αναλυτικά οι δέκα νίκες της ΑΕΚ με 1-0.

Φιορεντίνα-ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ-Άρης 1-0

ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 1-0

Ηλιούπολη-ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ-Βόλος 1-0

Αιγάλεω-ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 1-0

ΑΕΚ-Χάποελ Μπερ Σεβά 1-0

