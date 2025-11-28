Τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ: Παραμένει φαβορί, αλλά πάει για ματς do or die στη Βουλγαρία!

Οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ «έπεσαν» ελαφρώς μετά το 1-1 με τη Μπραν, παρόλα αυτά οι ασπρόμαυροι παραμένουν φαβορί για την πρόκριση - Ποια είναι τα δεδομένα για τον Δικέφαλο!

Ο ΠΑΟΚ ήταν μια… ανάσα από ένα τρίποντο που θα μπορούσε να τον εκτοξεύσει αλλά δέχθηκε ένα «κρύο» γκολ στο φινάλε από την Μπραν και έχασε έδαφος στη «μάχη» της League Phase.

Το «διπλό» στη Γαλλία σε συνδυασμό με την ευρεία νίκη επί της Γιουνγκ Μπόις, είχαν εκτοξεύσει τις πιθανότητες πρόκρισης, οι οποίες πριν το παιχνίδι με τη Μπραν κυμαίνονταν στο 91%.

Πλέον το νούμερο έπεσε ελαφρώς, με το 89% να δείχνει πως παραμένει ακόμη γερά στο κόλπο της πρόκρισης.

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και στους αλγορίθμους, οι δύο εντός έδρας «γκέλες» κυρίως με τη Μακάμπι αλλά και με τη Μπραν, πιθανότατα θα του στοιχίσουν, με το ποσοστό απευθείας πρόκρισης μέσω της πρώτης 8άδας να «πέφτει» στο 5%, ενώ πριν λίγες ώρες κυμαινόταν στο 14%.

[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 28 Nov]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇩🇪 Stuttgart, 🇮🇹 Roma

📉 OUT: 🇵🇹 Braga, 🇪🇸 Celta Vigo



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic

📉 OUT: 🇳🇱 Feyenoord



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/NoPSGSiDgl — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2025

Το παιχνίδι στη Βουλγαρία κόντρα στη Λουντογκόρετς - η οποία κέρδισε εμφατικά τη Θέλτα-, παίρνει πλέον χαρακτήρα «τελικού», με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στους 8 βαθμούς και τη 17η θέση, ενώ όπως προκύπτει και από τους υπολογισμούς, οι 11 βαθμοί θα δώσουν πρόκριση φέτος.

Οι Θεσσαλονικείς δοκιμάζονται στο Ράζγκραντ απέναντι στη Λουντογκόρετς (11/12 19:45), ενώ στα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase τον Γενάρη, θα υποδεχθούν την Μπέτις (22/1 19:45) και θα αντιμετωπίσουν στη Γαλλία τη Λυών (29/1 22:00), δύο ομάδες που λογικά θα βρεθούν στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.