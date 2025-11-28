«Ταΐζει» την ελπίδα πιστεύοντας όλο και περισσότερο πως βρήκε τον τρόπο

Μία ακόμη νίκη, η πιο αναγκαία της εβδομάδας, με προβλήματα που δεν μπήκαν καν στην κουβέντα γιατί ο προπονητής που υπάρχει δεν έχει ανάγκη δικαιολογίες αλλά αποδείξεις απ’ τον καθένα και για τον καθένα. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάξε λεμονάδα. Μια τόσο απλή φράση, καθρεφτίζει αυτό που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ. Απ’ τη δική του πλευρά και αυτές τις μέρες. Λόγω των σοβαρών προβλημάτων με τις απουσίες, είδαμε ακόμη μια ενδεκάδα που υπό νορμάλ συνθήκες δε θα τη βλέπαμε σε αδιάφορο ματς κυπέλλου με ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας.

Όχι πως οι παίκτες είναι κακοί, απλά ως σύνολο έμοιαζαν αταίριαστοι. Πήρε λοιπόν τα «λεμόνια», έπαιξε με τη διάταξη και έφτιαξε λεμονάδα. Με το δικό του τρόπο. Κανείς δε θα πει πως ο Παναθηναϊκός… κέντησε ποδοσφαιρικά, επειδή δεν το έκανε. Με προπονητή που μόλις έκλεισε ένα μήνα και σύνθεση ανάγκης, θα ήταν περίεργο να συμβεί κάτι τέτοιο πάντως.

Δεν μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό σε ματς τέτοιας δυσκολίας και σημασίας (το έκανε με τη Μάλμε, με τον ΠΑΟΚ, τώρα με την Στουρμ) και να γίνεται τυχαία ή συμπτωματικά. Διαπίστωση που δεν χρειάζεται να την κάνουμε εμείς, την αντιλαμβάνονται όλοι οι φίλαθλοι. Γι’ αυτό και «ταΐζει» την ελπίδα ο Μπενίτεθ. Επειδή είναι το προπονητή μέγεθος και η προσωπικότητα, που μπορεί να το κάνει.

Δεν έψαξε ποτέ δικαιολογία. Δεν βγήκε να «κλαφτεί» ή να καρπωθεί θετικό αποτέλεσμα. Ούτε ανεβάζει τους τόνους της αισιοδοξίας. Από εκεί αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα: Πρώτον πως δεν έχει την ανάγκη να κάνει τίποτα απ’ τα δύο και δεύτερον πως όντως είναι αφοσιωμένος στο μεγάλο στόχο: Το ίδιο το πρότζεκτ.

Ο Παναθηναϊκός εκ των πραγμάτων έχει πίεση για κάθε αποτέλεσμα. Αυτή την πίεση όμως, δεν πρέπει να την αφήσει κανείς να τον «φάει». Ο Μπενίτεθ επειδή είναι αυτός που είναι, διαχειρίζεται άψογα το έμψυχο υλικό που του έχει… απομείνει, αλλά και τη νοοτροπία. Αφήνοντας τον εαυτό του διαρκώς στην απ’ έξω, γιατί δεν έχει ανάγκη να πάρει μπράβο επειδή νίκησε τη Μάλμε ή την Στουρμ ή τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα δίνει στους παίκτες του, γιατί απ’ την πρώτη στιγμή κατάλαβε πως εκείνοι έχουν ανάγκη αυτοπεποίθηση.

Σε πολλά σημεία λοιπόν, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό των αγωνιστικών προβλημάτων να μοιάζει πως υπερβαίνει τον εαυτό του. Πάντα με τα δεδομένα που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι 100% έργο προπονητή, πρωτίστως επειδή παίρνει αυτό που του δίνει το ρόστερ στον καλύτερο βαθμό. Εκεί ακριβώς είναι το ζητούμενο. Αν αυτό γίνει μόνιμο, θα έχει γίνει το 1,5 βήμα προς τον τελικό στόχο. Τη δημιουργία μιας πραγματικά σπουδαίας ομάδας που θα διεκδικεί όχι ως φωτοβολίδα, αλλά ως κορυφαίο φαβορί μόνιμα.

Βήμα-βήμα πάντα και με το μυαλό να μένει ισορροπημένο, τον ψυχισμό να μην γίνεται καρδιογράφημα, με κορύφωση στη νίκη και κατάρρευση στο στραβοπάτημα.

Η Στουρμ Γκρατς ήταν το μεγάλο ζητούμενο. Πέτυχε το στόχο του το Τριφύλλι. Τώρα έχει μπροστά του ένα ακόμη ντέρμπι. Το θέλει σαφώς. Κυρίως για να συνεχίσει να αυξάνει τη συσπείρωση, την πίστη, την ελπίδα. Να πείθει εκείνους που ήδη έχουν πειστεί με τα ονόματα όσων ήρθαν στην ομάδα τελευταίο διάστημα (Μπαλντίνι, Μπενίτεθ, Κοτσόλης, Κορόνα), αλλά πάντα οι η εφαρμογή του πλάνου έχει μεγαλύτερη αξία.

Έξω πάμε καλά. Μέσα, όχι και τόσο λόγω βαθμολογικής θέσης. Αλλά αυτό, όσο κι αν μοιάζει δικαιολογία, πρέπει να μην το σκεφτόμαστε γιατί επηρεάζει τα πάντα. Έχουμε μια νέα προσπάθεια, η οποία δεν έχει σχέση με το πριν. Αναφερόμαστε στο ποδοσφαιρικό επίπεδο και τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτό.

Ακόμη κι εκεί όμως, μην είμαστε των άκρων. Πριν τον Μπενίτεθ υπήρχαν συζητήσεις για το αν ο Παναθηναϊκός θα προλάβει την τετράδα. Τώρα μην πάμε στο άλλο άκρο περιμένοντας να αλλάξουν τα πάντα σε μικρό διάστημα, να καλυφθεί η διαφορά με όλους και να κατακτηθεί ο τίτλος. Γιατί κατά 90% θα απογοητευτούμε και άδικα θα επηρεαστεί η ψυχολογία μας ως προς αυτό που «χτίζεται».

Επιμένουμε εκεί γιατί όπως και οι περισσότεροι από εσάς, έχουμε την ίδια σκέψη: Αν δεν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός με τους ανθρώπους που ανέλαβαν το ποδοσφαιρικό κομμάτι – προφανώς με τις ανάλογες οικονομικές διαβεβαιώσεις απ’ τη διοίκηση – τότε ποιος πρέπει να έρθει για να πετύχει;

Υ.Γ.: Όσα προβλήματα κι αν έχει ο Παναθηναϊκός, ο Ταμπόρδα μοιάζει να είναι η τελευταία επιλογή. Ο παίκτης που ήρθε να αντικαταστήσει έναν απ’ τους κορυφαίους, αν όχι τον κορυφαίο, της περασμένης σεζόν. Χρειάζεται γερή ενίσχυση τον Γενάρη.

Υ.Γ.1: Η ΑΕΚ μετά τη διακοπή μοιάζει ιδιαίτερα αλλαγμένη ως ομάδα και κυρίως σκληρή στο να χάσει. Εντελώς διαφορετική ιστορία απ’ το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης ήταν σε εκπληκτική κατάσταση όταν κατέβηκε στη Λεωφόρο.

Υ.Γ.2: Πρώτη φάση και ο παίκτης των Αυστριακών έπιασε αυτό το σουτ. Δεν μπορεί, κάπου θα γυρίσει…

