ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρο πάρτι στη Φλωρεντία για το «διπλό» (vid)

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έστησαν το δικό τους πάρτι σε δρόμους και πλατείες της Φλωρεντίας, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φιορεντίνα.

Σπουδαία νίκη μέσα στο «Αρτέμιο Φράνκι» πανηγύρισε χθες η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα. Μέσα στο γήπεδο βρέθηκαν 1.300 οπαδοί της Ένωσης, αλλά πάνω από 2.000 έμειναν απέξω και παρακολούθησαν το παιχνίδι σε γιγαντοοθόνες και μαγαζιά της πόλης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στήθηκε ένα μεγάλο κιτρινόμαυρο πάρτι στην πόλη της Αναγέννησης, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να τραγουδούν συνθήματα.