Ολυμπιακός: Ανακούφιση για τους τραυματίες, αλλά αμφίβολοι για Αγρίνιο

Οι Τσικίνιο, Πιρόλα, Γκαρθία και Ποντένσε δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Τέσσερις παίκτες αποχώρησαν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας ενοχλήσεις, αλλά τελικά δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ο λόγος για τους Τσικίνιο, Πιρόλα, Γκαρθία και Ποντένσε οι οποίοι έγιναν αναγκαστικά αλλαγή στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Τα νέα από το ιατρικό επιτελείο ήταν καθησυχαστικά, καθώς κανένας δεν έχει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, αλλά οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκαν ήταν από την κόπωση και την υπερπροσπάθεια. Το κατά πόσο οι παίκτες αυτοί θα μπουν στο αγωνιστικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, θα φανεί το Σάββατο, όταν και θα ανακοινωθεί η αποστολή.

Το παιχνίδι με τη Ρεάλ ήταν υψηλότατης έντασης και οι παίκτες τα έδωσαν όλα, οπότε είναι φυσικό να έχουν μια επιπρόσθετη κόπωση. Ωστόσο, κάποιοι θα προφυλαχθούν ενόψει της συνέχειας.