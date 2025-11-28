Η Ατλέτικο προσφέρει 80 εκατ. ευρώ για Γκρίνγουντ

Ο Μέισον Γκρίνγουντ θέλει να φύγει από τη Γαλλία και τη Μαρσέιγ, όπως σχετικά αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα «Fichajes», το ενδιαφέρον για την απόκτησή του είναι έντονο.

Το κασέ του πλέον έχει εκτοξευτεί στα 80 εκατ. ευρώ, ποσό που διατίθεται να προσφέρει η Ατλέτικο Μαδρίτης για να τον πάρει πίσω τον Ιανουάριο στην Ισπανία, όπου είχε παίξει δανεικός στη Χετάφε, καθώς ο Γκρίνγουντ δεν θέλει να επιστρέψει στην Premier League.

Ο δεξιός εξτρέμ θέλει να αφήσει πίσω του τα προβλήματα στην Αγγλία, μετά τα όσα συνέβησαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία. Το καλοκαίρι του 2023 μετακινήθηκε δανεικός στη Χετάφε και τον περασμένο Ιούλιο μετακινήθηκε στη Μαρσέιγ.

O 24χρονος Αγγλος επιθετικός, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα της Μασαλίας το καλοκαίρι του 2024 αντί 35 εκατ. ευρώ, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο γαλλικό πρωτάθλημα, έχοντας την περασμένη σεζόν 20 γκολ και πέντε ασίστ σε 35 αγώνες, σε Ligue 1 και κύπελλο, ενώ και φέτος έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ορμή, έχοντας ήδη 11 γκολ και τέσσερις ασίστ μόλις σε 17 αγώνες σε Ligue 1 και Champions League.