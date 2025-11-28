Η διοίκηση της Λίβερπουλ έδωσε τελεσίγραφο στον Άρνε Σλοτ

Οι ιθύνοντες των «Reds» περιμένουν άμεση βελτίωση στην εικόνα της Λίβερπουλ, αλλιώς θα τρέξουν εξελίξεις με την παρουσία του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της.

Ο Ολλανδός τεχνικός παραμένει υπό πίεση, ενώ σε συνάντηση που είχε με τους διοικούντες της Λίβερπουλ, μετά την βαριά ήττα από την Αϊντχόφεν, έλαβε τελεσίγραφο.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ, δεν είναι διατεθειμένη να πάρει βιαστικές αποφάσεις και για την ώρα στηρίζει τον Σλοτ παρά τα αρνητικά αποτελέσματα των Reds, έχοντας χάσει εννέα από τους τελευταίους δώδεκα αγώνες τους.

Με έναν όρο, να κερδίσει τους επόμενους δύο αγώνες. Η Λίβερπουλ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 12η στην Premier League, αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ την Κυριακή στο Λονδίνο, πριν φιλοξενήσει τη Σάντερλαντ τρεις ημέρες αργότερα στο Άνφιλντ.