Πλήγμα για την Άιντραχτ: Χάνει τον βασικό επιθετικό της για αρκετές εβδομάδες

Ο διεθνής Γερμανός επιθετικός της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Τζόναθαν Μπούρκαρντ, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Ο 25χρονος επιθετικός, αποχώρησε μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα την Τετάρτη (26/11), στην εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Αταλάντα για το Champions League.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Γερμανός επιθετικός, έδειξαν ότι υπέστη μυϊκό τραυματισμό και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Ο Μπούρκαρντ, αποτελεί το βασικό επιθετικό «όπλο» της Φρανκφούρτης μετά την αποχώρηση του Ούγκο Εκιτικέ, με 11 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αν και η ανακοίνωση της Φρανκφούρτης δεν διευκρινίζει τη διάρκεια της απουσίας του, σύμφωνα με την Bild, ο Μπούρκαρντ δεν αναμένεται να ξαναπαίξει πριν από το τέλος του 2025.