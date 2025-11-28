«Πείτε μας μ...ες, μη μας αποδοκιμάζετε σε κάθε επαφή»: Απίστευτο ξέσπασμα Τζέκο μετά την ήττα από την ΑΕΚ!

Ο Έντιν Τζέκο ξέσπασε μετά την ήττα από την ΑΕΚ για τη γιούχα των οπαδών της Φιορεντίνα προς τους ποδοσφαιριστές σε κάθε λάθος πάσα που γινόταν!

Ο Βόσνιος σέντερ-φορ, σημείωσε ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη μέσα στο γήπεδο από τον κόσμο των Βιόλα και όχι να υπάρχουν αποδοκιμασίες σε κάθε λάθος.

Αναλυτικά όσα είπε: «Αν θέλετε, πείτε πως είμαστε μ...ες και ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά στο σπίτι μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη».