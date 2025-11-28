Πρώτη νίκη για την ΑΕΚ στην Ιταλία μετά από 10 αναμετρήσεις!

Οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα της Φιορεντίνα, κάνοντας άλμα στον βαθμολογικό πίνακα του Conference League, με το 0-1 της ΑΕΚ κόντρα στους «Βιόλα» να αποκτά και ιστορική σημασία.
Αυτό, άλλωστε ήταν το πρώτο διπλό που παίρνει η Ένωση, μετά από 10 επισκέψεις της στην Ιταλία, σπάζοντας μια... κατάρα που κρατούσε αρκετά χρόνια, με την ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους να μετράει δύο ισοπαλίες και εφτά ήττες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στην Ιταλία:
1971/72 Ιντερ – ΑΕΚ 4-1, Κύπελλο Πρωταθλητριών
1976/77 Γιουβέντους – ΑΕΚ 4-1, Κύπελλο UEFA
1986/87 Ιντερ – ΑΕΚ 2-1, Κύπελλο UEFA
1991/92 Τορίνο – ΑΕΚ 1-0, Κύπελλο UEFA
1994/95 Μίλαν – ΑΕΚ 2-1, Champions League
2001/02 Ιντερ – ΑΕΚ 3-1, Κύπελλο UEFA
2002/03 Ρόμα – ΑΕΚ 1-1, Champions League
2006/07 Μίλαν – AEK 3-0, Champions League
2017/18 Μίλαν – ΑΕΚ 0-0, Europa League
2025/26 Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1, Conference League