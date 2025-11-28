Πρώτη νίκη για την ΑΕΚ στην Ιταλία μετά από 10 αναμετρήσεις!

O δέκατος αγώνας της Ένωσης επί Ιταλικού εδάφους ήταν ιστορικός, αφού η ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη γειτονική χώρα.

Οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα της Φιορεντίνα, κάνοντας άλμα στον βαθμολογικό πίνακα του Conference League, με το 0-1 της ΑΕΚ κόντρα στους «Βιόλα» να αποκτά και ιστορική σημασία.

Αυτό, άλλωστε ήταν το πρώτο διπλό που παίρνει η Ένωση, μετά από 10 επισκέψεις της στην Ιταλία, σπάζοντας μια... κατάρα που κρατούσε αρκετά χρόνια, με την ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους να μετράει δύο ισοπαλίες και εφτά ήττες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΑΕΚ στην Ιταλία:

1971/72 Ιντερ – ΑΕΚ 4-1, Κύπελλο Πρωταθλητριών

1976/77 Γιουβέντους – ΑΕΚ 4-1, Κύπελλο UEFA

1986/87 Ιντερ – ΑΕΚ 2-1, Κύπελλο UEFA

1991/92 Τορίνο – ΑΕΚ 1-0, Κύπελλο UEFA

1994/95 Μίλαν – ΑΕΚ 2-1, Champions League

2001/02 Ιντερ – ΑΕΚ 3-1, Κύπελλο UEFA

2002/03 Ρόμα – ΑΕΚ 1-1, Champions League

2006/07 Μίλαν – AEK 3-0, Champions League

2017/18 Μίλαν – ΑΕΚ 0-0, Europa League

2025/26 Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1, Conference League