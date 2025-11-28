Οι βαθμοί που θέλει ο Παναθηναϊκός για οκτάδα και play offs του Europa League

Ο... οδηγός της πρώτης σεζόν που εφαρμόστηκε η League Phase στο Europa League και οι βαθμοί που έκριναν την πρόκριση στα νοκ-άουτ, δείχνουν τον δρόμο στον Παναθηναϊκό για την φετινή σεζόν.

Το Τριφύλλι επικράτησε στο ΟΑΚΑ της Στουρμ Γκρατς με 2-1 και έφτασε πλέον τους 9 βαθμούς σε πέντε αγωνιστικές και βρίσκεται στην 14η θέση της βαθμολογίας έχοντας ολοζώντανες ελπίδες και για την οκτάδα.

Οι πρώτες οκτώ ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν απευθείας την πρόκριση για τους «16» του Europa League, ενώ από τις θέσεις 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους στην ενδιάμεση φάση των play offs για να συμπληρωθεί η 16αδα.

Την περσινή σεζόν τα τελευταία εισιτήρια που δόθηκαν για τα play offs, τα πήραν ο ΠΑΟΚ η Τβέντε και η Φενέρμπαχτσε που συγκέντρωσαν 10 βαθμούς, με τις Μπράγκα και Έλφσμποργκ που είχαν την ίδια συγκομιδή να μένουν εκτός λόγο της διαφοράς τερμάτων.

Όσον αφορά την οκτάδα, την περσινή σεζόν η πρόκριση κρίθηκε στους 14 βαθμούς, με την Ρέιντζερς να τερματίζει 8η κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο/Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου που είχαν επίσης 14 βαθμούς.

Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός

Οι επόμενες δύο αγωνιστικές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για το Τριφύλλι, αφού ο Παναθηναϊκός την 6η αγωνιστική (11/12), θα υποδεχθεί την Βικτόρια Πλζεν που έχει επίσης 9 βαθμούς, ενώ την 7η αγωνιστική (22/1), θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Φερεντσβάρος που βρίσκεται στην 6η θέση με 11 βαθμούς.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται δύο νίκες απέναντι σε Πλζεν και Φερεντσβάρος για να βάλει από κάτω τους αντιπάλους τους και να κάνει άλμα για την οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, με το Τριφύλλι την τελευταία αγωνιστική (29/1), να υποδέχεται την Ρόμα.

Οι Ρωμαίοι έχουν επίσης 9 βαθμούς μέχρι τώρα και βρίσκεται στην 15η θέση, κάτι που σημαίνει ότι μόνο αδιάφορη δεν θα είναι για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League:

25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιούνγκς Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4

2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1

6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα