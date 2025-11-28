Στρακόσα: «Είναι σημαντική νίκη – Ψυχολογικά έτοιμοι με Παναθηναϊκό»

Ο Θωμάς Στρακόσα μίλησε στην Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη επί της Φιορεντίνα και στάθηκε στην εμπιστοσύνη που αποκτά η ΑΕΚ εν όψει της συνέχειας.

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ είπε συγκεκριμένα: «Ο προπονητής μας προετοίμασε πολύ καλά. Ειχαμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Πρεσάραμε ψηλά. Δεν αφήσαμε τη Φιορεντίνα να μας πιέσει. Εξαιρούμε τα κόρνερ. Έχουμε προπονηθεί πολύ καλά τον τελευταίο καιρό και δεν θέλουμε τον αντίπαλο να πάρει ανάσα. Αλλάξαμε τον τρόπο που πιέζουμε. Γινόμαστε πιο επιθετικοί κι αυτές οι νίκες μας δίνουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Να συνεχίσουμε έτσι. Είναι σημαντική νίκη, αλλά δεν είναι τελειωτική. Είναι πιο δύσκολο παιχνίδι το επόμενο παιχνίδι. Το πιο δύσκολο θεωρώ που έχουμε ως τώρα.

Πρέπει να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς. Η έδρα των Τούρκων είναι καλή. Στόχος να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι και η 8άδα, αλλά στόχος η πρόκριση.

Από αύριο σκεφτόμαστε τον Παναθηναϊκό. Είναι σε καλό μομέντουμ κι αυτοί. Εχουν νέο καλό προπονητή. θα είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι».