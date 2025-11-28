«Πρέσβης» σημαίνει ευρωπαϊκές νίκες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, άνδρες, γυναίκες!

Όταν οι άλλοι… βαυκαλίζονται χορταίνοντας λόγια, ο Παναθηναϊκός κρατάει ψηλά τη σημαία του ελληνικού αθλητισμού με ένα τριήμερο γεμάτο ευρωπαϊκούς θριάμβους σε όλα τα σπορ!

Το αίμα νερό δε γίνεται… Ευρώπη σημαίνει Παναθηναϊκός. Στα εύκολα, στα δύσκολα, στα ακόμη χειρότερα, το DNA έχει «γράψει» και δεν αλλάζει. Ούτε αλλοιώνεται. Το τριήμερο που ολοκληρώθηκε στην παρουσία ελληνικών ομάδων σε εκτός συνόρων διοργανώσεις, το πιστοποιεί.

Ο… πρέσβης είναι εδώ. Άνδρες, γυναίκες, όπου κι αν αγωνίστηκε θριάμβευσε. Πήρε τα αποτελέσματα, κυμάτισε τη δική του σημαία και αυτή της χώρας, ψηλά. Χωρίς να χρειάζεται να διαφημίσει τις παρουσίες του από πριν, δίχως να ασχοληθεί με το… ταξίδι. Κοίταξε τον προορισμό και τώρα απολαμβάνει τους κόπους του.

Αφήνοντας άλλους να… φουσκώνουν το στήθος περήφανα, παρότι δεν πέτυχαν κάτι πέρα από αποτυχίες παντού. «Πασπαλίζοντας» με χρυσόσκονη για να φαίνονται πιο όμορφες, λόγω «μάχης» και… διδαχής που δίνει η «πίκρα» της ήττας.

Ο Panathinaikos άρχισε το ρεσιτάλ σαρώματος αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, το βράδυ της Τρίτης. Στο Telekom Center Athens η Παρτιζάν ήταν εύκολη υπόθεση για την ομαδάρα των «πράσινων» στην Euroleague του μπάσκετ. 91-69, το πρώτο στο σακούλι.

Η συνέχεια την Τετάρτη με το βόλεϊ γυναικών. Στην Ελβετία χιόνισε, μόνο που αντί για νιφάδες είχε «πράσινα»… καρφιά. Challenge Cup πρώτος αγώνας και άνετο 0-3 για το «Τριφύλλι», που περιμένει τη ρεβάνς στο ΜΕΤΣ για να σφραγίσει πρόκριση στην επόμενη φάση.

Το μπάσκετ γυναικών φιλοξενήθηκε από τη Νιόν για τον όμιλο του Eurocup και πήρε μια πολύτιμη νίκη για να ανέβει ψηλότερα στο Ranking. Επικράτησε με 80-89, κι έχει ήδη το μυαλό στα Play-Offs που θα ακολουθήσουν.

Λίγες ώρες μετά, το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο «εργοτάξιο» του ΟΑΚΑ. League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ υποδέχτηκε την Στουρμ Γκρατς. Παρά τις πολλές και μεγάλες απουσίες, το «Τριφύλλι» έκανε αυτό που έπρεπε, σεβόμενο την ιστορία και το στόχο του. Επικράτηση με 2-1 και σκαρφάλωμα προς την «8άδα».

Ευρωπαϊκά και Παναθηναϊκά. Ο πρέσβης μας κακόμαθε με «4Χ4», μεγαλώνοντας τον ενθουσιασμό και τη συσπείρωση σε όλα τα τμήματα. Υπενθυμίζοντας παράλληλα σε όλους εκείνους που «καπηλεύονται» μέχρι και… τίτλους τιμής, πως αυτά κερδίζονται στις πράξεις και όχι στα λόγια.