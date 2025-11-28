Μπακασέτας: «Έχουμε περιθώρια βελτίωσης - Ο Μπενίτεθ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας»

Οι δηλώσεις του Τάσου Μπακασέτα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς.

Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην εμπειρία ο Μπενίτεθ που, όπως είπε ο Μπακασέτας, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Μπακασέτα.

"Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και ο προπονητής είναι πολύ λίγο χρονικό διάστημα στην ομάδα, δεν είναι μάγος, δεν μπορεί να κάνει τα απίστευτα πράγματα. Είναι σημαντικό που είμαστε όλοι σε μια κοινή πορεία και κερδίζουμε τα παιχνίδια γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε πολλές μεταπτώσεις στην απόδοση μας και όταν αγωνίζεσαι σε μια μεγάλη ομάδα αυτό είναι το χειρότερο πρόβλημα.

Η εμπειρία που έχει ο Μπενίτεθ σαν προπονητής δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, ούτε μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τον παικτών αλλά έχουμε πολλά περιθώρι9α βελτίωσης, ο προπονητής ξέρει καλύτερα απ’ όλους τους παίκτες. Είμαστε χαρούμενοι, σε μια καλή πορεία και οφείλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα στα επόμενα παιχνίδια.

Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, έχει περάσει πολλά τον τελευταία χρόνια, του έχουμε δώσει πολλά δικαιώματα και ειδικά αυτή την χρονιά αλλά είναι πάντα δίπλα μας".