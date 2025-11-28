Πήλιος: «Έχω ακούσει πολλά - Η ΑΕΚ πάνω από όλα»

Ο Σταύρος Πήλιος μίλησε μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο Αρτέμιο Φράνκι με 1-0 και στάθηκε στο πόσο ευγνώμων νιώθει.

Ακόμη ο Έλληνας παίκτης ανέφερε πως βάζει πάνω από όλα την ΑΕΚ και νιώθει πως ήταν ένα από τα πολλά του παιχνίδια.

«Μεγάλη νίκη, αλλά δεν σταματάμε, είναι ακόμη δύο παιχνίδια, πήραμε τους βαθμούς και έχουμε ελπίδες οκτάδας.

Το πλάνο ήταν αυτό, δεν κάτσαμε πίσω, ανεβήκαμε ψηλά. Βέβαια πίεσε και η Φιορεντίνα, είναι μεγάλη ομάδα, αλλά εμείς πήραμε τους βαθμούς.

Είμαστε μέσα σε όλες τις διοργανώσεις. Πρέπει να βάζουμε πιο πολλά γκολ για να είμαστε καλύτερα πιο νωρίς. Να μην μείνουμε στο ένα, να βάζουμε και δεύτερο. Αυτό κάναμε στήνεται και ήρθε η νίκη.

Είναι μια από τις καλύτερες εμφανίσεις μου αλλά για εμένα έχει σημασία να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει και να πάμε παρακάτω.

Έχω ακούσει πολλά τελευταία, αλλά η ΑΕΚ είναι κάνω από όλα. Το κεφάλι κάτω, κλείνω τα αυτιά μου. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ. Ευχαριστώ τους γονείς μου είναι ήρωες. Ακούω πολλά κάθε μέρα, αλλά δεν σταματώ ποτέ, ένα παιχνίδι από τα πολλά ήταν αυτό. Είμαι μικρός ακόμα, είμαι 25.

Είναι τιμή που με θέλουν από την Αλβανία, οπότε θα δείξει το μέλλον, πρώτα η ΑΕΚ όμως».