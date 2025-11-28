Σφιντέρσκι: «Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε, το σημαντικό είναι ότι δημιουργούμε ευκαιρίες»

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται όλο και καλύτερος ανά παιχνίδι.

Η δημιουργικότητα και η βελτίωση σύμφωνα με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, είναι τα «κλειδιά» των σερί νικών του Παναθηναϊκού ο οποίος επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Στουρμ Γκρατς.

Παρακάτω όσα ανέφερε ο Πολωνός επιθετικός:

«Απόψε εμείς είμασταν η καλύτερη ομάδα, είχαμε ευκαιρίες κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Σημασία έχει η νίκη, ότι χτίζουμε την ομάδα βήμα βήμα, προχωράμε και τονίζεται η αυτοπεποίθηση μας. Θα θέλαμε στην καινούρια χρονιά να συνεχίσουμε στο Europa League, αλλά και στο πρωτάθλημα να διεκδικήσουμε ότι μπορούμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι παίζουμε όλο και καλύτερα.

Είμαι επιθετικός και μου αρέσει να κινούμαι στην αντίπαλη περιοχή. Μου αρέσει το να σκοράρω, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι να δημιουργούνται ευκαιρίες και ελπίζω να σημειώσω περισσότερα γκολ.»