Νίκολιτς: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου - Η εμφάνισή μας είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μας»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ στην Φλωρεντία και έδωσε μπράβο στους παίκτες του για την εμφάνισή τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Θα πω μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στον κόσμο τόσο που ήταν στο γήπεδο, όσο και σε εκείνους που έμειναν απ' έξω. Αυτή η εμφάνιση είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις. Έχουν ανέβει οι ρυθμοί και οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί. Έχουμε μια μέρα να το απολαύσουμε και μετά θα προετοιμαστούμε για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Οι παίκτες προπονούνται αλλά από την ένταση βγαίνουν τραυματισμοί. Ξέρετε πως μου αρέσει να παίζω με δυο φορ αλλά μείναμε με έναν φορ. Τα πρώτα νέα για τον Ζίνι δεν είναι ανησυχητικά αλλά ίσως μείνει εκτός για μια εβδομάδα με δέκα μέρες. Θα δουλέψουμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το ματς με τον Παναθηναϊκό».