Η κριτική της ΑΕΚ: Στρατηγός Νίκολιτς, Γκατσίνοβιτς από τα… παλιά!

Η ΑΕΚ πέτυχε σπουδαίο διπλό μέσα στη Φλωρεντία με χρυσό σκόρερ έναν Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς από τα παλιά και έναν Μάρκο Νίκολιτς να θριαμβεύει τακτικά! Σε πολύ υψηλό επίπεδο η απόδοση όλων των «κιτρινόμαυρων».

Στρακόσα 9

Ακόμα ένα μεγάλο ματς από τον Στρακόσα. Η επέμβαση του στην κεφαλιά του Τζέκο ήταν υψηλής δυσκολίας και κλάσης, ενώ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί, και στην επανάληψη με σταθερότητα και συνέπεια.

Ρότα 7

Αντιμετώπισε κάποια θεματάκια ανασταλτικά στο ξεκίνημα όμως βρήκε τα πατήματα του στη συνέχεια και έβγαλε σταθερότητα. Βοήθησε την ΑΕΚ και στις δυο πλευρές, αφού ανέβηκε πολλές φορές ψηλά.

Ρέλβας 8

Σταθερός, σίγουρος και αποτελεσματικός. Ο Πορτογάλος στόπερ, πραγματοποίησε μια ακόμα γεμάτη εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ και διαβάζοντας το παιχνίδι, μπόρεσε να καθαρίσει κινδύνους και παράλληλα να βοηθήσει την ομάδα στο build up απο πισω.

Μουκουντί 8

Κυριαρχικός στην καρδιά της άμυνας. Είχε άριστη συνεργασία με τον Ρέλβας και βγήκε νικητής στις περισσότερες μονομαχίες που έδωσε, ψηλά και χαμηλά. Έβγαλε ηρεμία επίσης στο χτίσιμο των επιθέσεων από πίσω, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό.

Πήλιος 9

Το καλύτερο του φετινό παιχνίδι. Αναμφίβολα! Μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, απείλησε με διαγώνιο σουτ, είχε συμμετοχή στο γκολ της ΑΕΚ με πανέξυπνη κεφαλιά, ενώ στα καπάκια… σέρβιρε κι άλλο ένα με σέντρα-ξυραφιά αλλά δυστυχώς ο Γιόβιτς αστόχησε. Αλάνθαστος και στην επανάληψη με σταθερότητα και στις δυο πλευρές του γηπέδου! Εξαιρετικός!

Μάριν 9

Γεμάτο και ολοκληρωμένο παιχνίδι από τον Ρουμάνο μετά από καιρό. Θύμισε, αυτή την παιχνιδάρα που είχε κάνει με την Άντερλεχτ. Απόψε, ήταν ακόμα καλύτερος. Δίδαξε την θέση του αμυντικού μέσου όντας δυναμικός στις μονομαχίες του ελέγχοντας απόλυτα τον χώρο μπροστά από τα στόπερ ενώ ήταν σχεδόν αλάνθαστος και με την μπάλα στα πόδια.

Πινέδα 8

Η καρδιά και τα πνευμόνια της ΑΕΚ στον άξονα. Παίζει σερί, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και απόψε ήταν φανταστικός ως εσωτερικός μέσος αποτελώντας βασικό πυλώνα δημιουργίας. Έκανε τα πάντα. Έκοβε, έραβε, δημιουργούσε. Φανταστικός.

Περέιρα 7

Επέστρεψε στη δράση και επέστρεψε όπως φαίνεται δυναμικά. Δεν έκανε φαντεζί παιχνίδι αλλά είχε ουσία. Κάλυψε έξυπνα τον χώρο με την εμπειρία του και μπορεί να υστέρησε σε κάποιες στιγμές στην ταχύτητα όμως με τις τοποθετήσεις του μπόρεσε να είναι χρήσιμος ενώ βοήθησε σημαντικά και στο passing game.

Γκατσίνοβιτς 9

Γκάτσι από τα… παλιά. Ίσως μιλάμε για την πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση του τα τελευταία δυο χρόνια. Έπαιξε αριστερά στην μεσοεπιθετική γραμμή όμως είχε σύνθετο ρόλο καθώς ερχόταν προς τα μέσα. Βοήθησε πολύ στη δημιουργία, ήταν συνεπής τακτικής δίνοντας βοήθειες, ενώ πήρε τις σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια. Με χάιλαιτ προφανώς το γκολ νίκης που πετυχαίνει!

Κοϊτά 7

Παρόμοιο ρόλο με τον Γκάτσι είχε από τα δεξιά ο Κοϊτά. Και εκείνος έδωσε σημαντικά πράγματα στην ομάδα με αδιάκοπο τρέξιμο, σωστό κράτημα της μπάλας, ταχύτητα και ένταση. Καλή εμφάνιση και από τον Άμπου.

Γιόβιτς 7

Στο πρώτο ημίχρονο έχασε την ευκαιρία της χρονιάς, στην επανάληψη πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς με αυτή την καταπληκτική λόμπα. Εξυπηρέτησε σωστά τον ρόλο του συνολικά σπάζοντας σωστά την μπάλα προς τους συμπαίκτες του και βοήθησε σημαντικά στη δημιουργία, ενώ ήταν ιδιαίτερα μαχητικός και μέσα στο πνεύμα του αγώνα.

Οι αλλαγές

Ζίνι 9

Έχει μπει στο 66’ και μέχρι να βγει αναγκαστικά στο 90’ διαλύει κυριολεκτικά την άμυνα της Φιορεντίνα. Με την ταχύτητα του δημιούργησε πολλά προβλήματα, οι αντίπαλοι δεν είχαν απάντηση και μάλιστα άγγιξε το γκολ στο 73’ έχοντας δοκάρι. Στο διάστημα που έπαιξε έκανε ότι ήθελε τους Ιταλούς αλλά δυστυχώς στάθηκε άτυχος στο φινάλε στην φάση που τραυματίστηκε.

Μάνταλος 8

Μπήκε στο 66’, κράτησε μπάλα, έφαγε χρόνο, έφερε ηρεμία και ήταν πολύ πολύ σημαντικός για αυτό το σημείο. Βοήθησε επίσης σημαντικά και στο ανασταλτικό κομμάτι παίζοντας σωστά στους χώρους του άξονα.

Γκρούγιτς 8

Απόλυτα θετική η παρουσία και του Σέρβου που έπαιξε στο τελευταίο τέταρτο μαζί με τις καθυστερήσεις. Αναχαίτισε επιθέσεις της Φιορεντίνα και γέμισε με την παρουσία του τον άξονα.

Πενράις -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί .

Ο προπονητής

Νίκολιτς 10

Η ΑΕΚ έπαινε μπαλάρα, έβγαλε χαρακτήρα, μέταλλο αλλά είχε και ένα τακτικό σχέδιο που άγγιξε την τελειότητα. Ένα τακτικό σχέδιο που πιστώνεται στον ΣΤΡΑΤΗΓΟ Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός παραμονή του αγώνα είπε ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει τακτικά ένα άψογο ματς. Δεν έκανε απλά ένα άψογο τακτικά τακτικά ματς, έκανε σχεδόν το τέλειο. Η Ένωση ήταν διαβασμένη, ήξερε πως θα αμυνθεί, ήξερε πως θα επιτεθεί με τους Κοϊτά-Γκατσίνοβιτς σε σύνθετο ρόλο κοντά στον Γιόβιτς, ήξερε από πριν πως θα διαχειριστεί το ματς με τον Ζίνι να μπαίνει και να διαλύει την αντίπαλη άμυνα. Οι παίκτες του Νίκολιτς έβγαλαν τρομερή πειθαρχία και αποφασιστικότητα, ήταν 100% πιστοί στο πλάνο και έφτασαν σε έναν μεγάλο θρίαμβο που τους οδηγεί στην πρόκριση και γιατί όχι και στην οκτάδα. Μια σπουδαία εμφάνιση από την ΑΕΚ, ένα σπουδαίο κοουτσάρισμα από τον Νίκολιτς.