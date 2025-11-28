Γκατσίνοβιτς: «Το ήθελα το γκολ - Έχουμε σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό»

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μίλησε αμέσως μετά τη νίκη της Ένωσης επί της Φιορεντίνα με 1-0 στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Ο Σέρβος παίκτης της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο γεγονός πως βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Ακόμη τόνισε πως θέλει να υπάρξει ανάλογη συνέχεια και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή (30/11).

Οι δηλώσεις του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Για το γκολ που σημείωσε και τη νίκη της ΑΕΚ

Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήρθαμε για να πάρουμε τους βαθμούς και τους πήραμε.

Μην ξεχνάμε ότι αφήσαμε βαθμούς στο προηγούμενο παιχνίδι εντός έδρας. Το πλάνο σήμερα ήταν συγκεκριμένο από τον προπονητή. Είτε έναν βαθμό, είτε τρεις. Καλύτερα που ήρθαν οι τρεις βέβαια.

Βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο να το χαρούμε γιατί ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Για το πώς νιώθει μετά από την σημερινή του εμφάνιση

«Είναι αλήθεια ότι έχω χάσει την τελευταία περίοδο πολλές ευκαιρίες. Γνωρίζω ποιος είμαι, δουλεύω σκληρά, ήξερα ότι μπορώ να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη.

Είμαι χαρούμενος, το ήθελα το γκολ, το χάρηκαν και οι συμπαίκτες μου , θέλουμε ανάλογη συνέχεια. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν εδώ μαζί μας και μας βοήθησε».