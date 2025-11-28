Τσέριν: «Ήμασταν συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά»

Ο Άνταμ Τσέριν τόνισε ότι η νίκη επί της Στουρμ δίνει ώθηση στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Σλοβένος μέσος σημείωσε ότι η ομάδα του ήταν συγκεντρωμένη και στα 90 λεπτά και έδωσε το σύνθημα της ανασύνταξης ενόψει του ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του Άνταμ Τσέριν

«Περιμέναμε έναν δύσκολο αγώνα. Το στυλ αντιπάλου είναι να πιέζει και πίεσε αλλά εμείς έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά του αγώνα, αυτό κάναμε, όλη η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη και είμαι χαρούμενος για τη νίκη και για τους τρεις σημαντικούς βαθμούς που κατακτήσαμε.

Το πιο σημαντικό η στιγμή, το μομέντουμ, ήταν πολύ σημαντικό μομέντουμ. Αυτή η νίκη μας δίνει ώθηση απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανασυνταχθούμε, να ετοιμαστούμε ώστε να φανούμε ετοιμοπόλεμοι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.