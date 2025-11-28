Με 6άρα στην κορυφή η Λιόν, νίκη η Μπέτις

Η Λιόν διέλυσε την Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-6) και ανέβηκε στην κορυφή της League Phase μαζί με την Μίντιλαντ και Άστον Βίλα, ενώ στο -1 πήγε η Μπέτις μετά το 2-1 κόντρα στην Ουτρέχτη.

Τη νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Λιόν, ομάδα με την οποία θα παίξει ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια της League Phase. Η Ολιμπίκ, διέλυσε την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Σερβία με 6-0 και φτάνοντας τους 12 βαθμούς, πάτησε στην κορυφή έχοντας διαφορά τερμάτων 11-2. Χατ-τρικ για τους Λιονέ πέτυχε ο Τολισό.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της ακόμα μία ομάδα που θα βρει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, η Ρεάλ Μπέτις. Οι Ανδαλουσιάνοι επιβλήθηκαν 2-1 της Ουτρέχτης, που μείωσε με μαγικό γκολ σχεδόν από το κέντρο, παρέμειναν αήττητοι στην League Phase και είναι πλέον στο -1 από την κορυφή. Επιβλητική νίκη για την Μπολόνια με το 4-1 σε βάρος της Ζάλτσμπουργκ, 4άρα έριξε και η Στουτγκάρδη εκτός έδρας στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς (0-4).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Γκενκ-Βασιλεία 2-1

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Στουτγκάρδη 0-4

Ερυθρός Αστέρας-Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν 0-6

Μπέτις-Ουτρέχτη 2-1

Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ 4-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε 3-0

Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1

Ρέιντζερς-Μπράγκα 1-1