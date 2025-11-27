Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Νέα τεράστια ευκαιρία η ΑΕΚ - Πήγε να «κρεμάσει» τον Ντε Χέα ο Γιόβιτς, έσωσε ο Ισπανός (vid) 27-11-2025 23:54 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ACF Fiorentina 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ κόντρα στη Φιορεντίνα είχε ο Λούκα Γιόβιτς, σκοράροντας ένα εντυπωσιακό γκολ, ωστόσο ο Ντε Χέα πρόλαβε και έσωσε τελευταία στιγμή. Δείτε εδώ: Το απόλυτο 10άρι: Γι’ αυτό το σουβλάκι με την αφράτη πίτα και τον χειροποίητο γύρο έρχονται από την άλλη άκρη της Αθήνας menshouse.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Έγινε «φέτες» και εντυπωσιάζει: Η Λίλα Κουντουριώτη έκανε το απίστευτο (Pic) dailymedia.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Δεν το είχες προσέξει ποτέ: Ξέρεις γιατί όλα τα ρολόγια στη βιτρίνα δείχνουν ώρα 10:10; menshouse.gr Νέα τεράστια ευκαιρία η ΑΕΚ - Πήγε να «κρεμάσει» τον Ντε Χέα ο Γιόβιτς, έσωσε ο Ισπανός (vid) SHARE