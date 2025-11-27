Νέα τεράστια ευκαιρία η ΑΕΚ - Πήγε να «κρεμάσει» τον Ντε Χέα ο Γιόβιτς, έσωσε ο Ισπανός (vid)

Πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ κόντρα στη Φιορεντίνα είχε ο Λούκα Γιόβιτς, σκοράροντας ένα εντυπωσιακό γκολ, ωστόσο ο Ντε Χέα πρόλαβε και έσωσε τελευταία στιγμή.

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