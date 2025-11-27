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Μεγάλη ευκαιρία για την Φιορεντίνα - Δοκάρι ο Τζέκο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 79' η Φιορεντίνα βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Έντιν Τζέκο είδε το δοκάρι να σταματά την προσπάθεια του.
Μεγάλη ευκαιρία για την Φιορεντίνα - Δοκάρι ο Τζέκο (vid)