Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Απίθανη ευκαιρία η ΑΕΚ, δοκάρι το σουτ του Ζίνι (vid) 27-11-2025 23:48 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ACF Fiorentina ΠΡΟΣΩΠΑ Ζίνι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει και να «τελειώσει» την Φιορεντίνα είχε η ΑΕΚ, ωστόσο το σου του Ζίνι στο 73ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι και η μπάλα κινήθηκε στη συνέχεια παράλληλα με την γραμμή της εστίας. Δείτε εδώ τη φάση: Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Αγνώριστος ακόμα και στην Αννίτα Πάνια ο Γιώργος Ταμπάκης 15 χρόνια μετά την εξαφάνισή του dailymedia.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Δυο μεγάλες απορίες βλέποντας τον Φερεϊρίνια menshouse.gr Είναι υποχρεωμένος να το ξανακάνει menshouse.gr Απίθανη ευκαιρία η ΑΕΚ, δοκάρι το σουτ του Ζίνι (vid) SHARE