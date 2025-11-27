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Απίθανη ευκαιρία η ΑΕΚ, δοκάρι το σουτ του Ζίνι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει και να «τελειώσει» την Φιορεντίνα είχε η ΑΕΚ, ωστόσο το σου του Ζίνι στο 73ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι και η μπάλα κινήθηκε στη συνέχεια παράλληλα με την γραμμή της εστίας.

Δείτε εδώ τη φάση:

Απίθανη ευκαιρία η ΑΕΚ, δοκάρι το σουτ του Ζίνι (vid)