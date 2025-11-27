Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Εντυπωσιακή ενέργεια και γκολ του Καλάμπρια έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (vid) 27-11-2025 23:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός SK Sturm Graz 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 74' ο Παναθηναϊκός σημείωσε το 2-1. Πάσα του Μπακασέτα στον Καλάμπρια που με εντυπωσιακή τρίπλα μέσα στην περιοχή ξεμαρκαρίστηκε και με σουτ έβαλε ξανά την ομάδα του μπροστά στο σκορ. 'Ηταν το πρώτο γκολ του Ιταλού αμυντικού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν το είχες προσέξει ποτέ: Ξέρεις γιατί όλα τα ρολόγια στη βιτρίνα δείχνουν ώρα 10:10; menshouse.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Το απόλυτο 10άρι: Γι’ αυτό το σουβλάκι με την αφράτη πίτα και τον χειροποίητο γύρο έρχονται από την άλλη άκρη της Αθήνας menshouse.gr Έγινε «φέτες» και εντυπωσιάζει: Η Λίλα Κουντουριώτη έκανε το απίστευτο (Pic) dailymedia.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Εντυπωσιακή ενέργεια και γκολ του Καλάμπρια έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (vid) SHARE