Εντυπωσιακή ενέργεια και γκολ του Καλάμπρια έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (vid)

Στο 74' ο Παναθηναϊκός σημείωσε το 2-1. Πάσα του Μπακασέτα στον Καλάμπρια που με εντυπωσιακή τρίπλα μέσα στην περιοχή ξεμαρκαρίστηκε και με σουτ έβαλε ξανά την ομάδα του μπροστά στο σκορ.

'Ηταν το πρώτο γκολ του Ιταλού αμυντικού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.