UEFA για τη γκολάρα του Καρέτσα: «Θυμηθείτε το όνομά του» (pic)

Η UEFA αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε απέναντι στην Βασιλεία για το Europa League.

Η σχετική ανάρτηση της UEFA: 18-year-old Konstantinos Karetsas 🇬🇷



Remember the name 😮‍💨#UEL pic.twitter.com/rm9t7JKguL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025