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UEFA για τη γκολάρα του Καρέτσα: «Θυμηθείτε το όνομά του» (pic)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η UEFA αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε απέναντι στην Βασιλεία για το Europa League.

Η σχετική ανάρτηση της UEFA:

 

UEFA για τη γκολάρα του Καρέτσα: «Θυμηθείτε το όνομά του» (pic)