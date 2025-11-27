Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE UEFA για τη γκολάρα του Καρέτσα: «Θυμηθείτε το όνομά του» (pic) 27-11-2025 23:38 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ KRC Genk ΠΡΟΣΩΠΑ Κωνσταντίνος Καρέτσας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η UEFA αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε απέναντι στην Βασιλεία για το Europa League. Η σχετική ανάρτηση της UEFA: 18-year-old Konstantinos Karetsas 🇬🇷Remember the name 😮💨#UEL pic.twitter.com/rm9t7JKguL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025 Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Το απόλυτο 10άρι: Γι’ αυτό το σουβλάκι με την αφράτη πίτα και τον χειροποίητο γύρο έρχονται από την άλλη άκρη της Αθήνας menshouse.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Δεν το είχες προσέξει ποτέ: Ξέρεις γιατί όλα τα ρολόγια στη βιτρίνα δείχνουν ώρα 10:10; menshouse.gr Έγινε «φέτες» και εντυπωσιάζει: Η Λίλα Κουντουριώτη έκανε το απίστευτο (Pic) dailymedia.gr UEFA για τη γκολάρα του Καρέτσα: «Θυμηθείτε το όνομά του» (pic) SHARE