«Μπλόκο» στην Ισλανδία για την Σάμσουνσπορ πριν την ΑΕΚ

Η Σάμσουνσπορ έμεινε στο ισόπαλο 2-2 με την Μπρεϊντάμπλικ στην Ισλανδία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, πριν από τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΕΚ στην Τουρκία.

Η ΑΕΚ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την Φλωρεντία με 0-1 και την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στην Τουρκία την Σάμσουνσπορ. Η τουρκική ομάδα «κόλλησε» στο 2-2 με την Μπρεϊντάμπλικ στην Ισλανδία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η ΑΕΚ Λάρνακας έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Κροατία κόντρα στην Ριέκα μετά το 0-0 και παρέμεινε σε «τροχιά» πρόκρισης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League για τα ματς των 22:00 παρακάτω:

Αμπερντίν – Νόα 1-1 (45΄ Νίσμπετ - 52΄ Μουλαχουσέζνοβιτς)

Μπρεϊντάμπλικ – Σαμσούνσπορ 2-2 (6΄ Ίνγκβαρσον, 72΄ Κρίστινσον, - 20΄ 55΄ Μουαντιλμάντι)

Ντρίτα – Σκέντιγια 1-0 (20΄ Μανάι)

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (35΄ Γκατσίνοβιτς)

Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0

Γιαγκελόνια – Κουόπιο 1-0 (51΄ Πουλουλού)

Λέγκια – Σπάρτα Πράγας 0-1 (41΄ Πρεσιάντο)

Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας 2-1 (53΄ Εμέγκα, 77΄ Μουραμπέτ - 35΄ Μίτσελ)

Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-2 (87΄ Μάλεϊ - 23΄ Ελίας, 77΄ Ναζαρίνα)