Ιβανούσετς: «Χάσαμε την νίκη με την εικόνα μας στα τελευταία δέκα λεπτά»

Ευχαριστημένος με την εμφάνιση αλλά όχι με το αποτέλεσμα εμφανίστηκε μετά την ισοπαλία (1-1) του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν ο Λούκα Ιβανούσετς, τονίζοντας πως η απόδοση των τελευταίων λεπτών στοίχισε την νίκη του Δικεφάλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Παίξαμε καλά, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και άλλα γκολ, αλλά δεν είχαμε την αποφασιστικότητα στην αντίπαλη εστία. Είμαστε απογοητευμένοι, είχαμε τη νίκη στα χέρια μας, αλλά τη χάσαμε με την εικόνα μας στα τελευταία δέκα λεπτά.

Πάντα οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στο ποδόσφαιρο. Εάν δεν είσαι 120% συγκεντρωμένος, το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί. Αυτό συνέβη στη φάση του γκολ που δεχτήκαμε. Έχουμε ακόμη τρία ματς και θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Δεν υπάρχει πίεση, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να παίξουμε κόντρα σε κάθε αντίπαλο και αυτό θα πάμε να κάνουμε».