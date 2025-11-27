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Μεγάλη ευκαιρία Γιόβιτς - Αστόχησε από κοντά (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Λούκα Γιόβιτς βρέθηκε σε πολύ καλή θέση για να κάνει το 2-0 στο 36' , όμως δεν κατάφερε να ευστοχήσει.
Μεγάλη ευκαιρία Γιόβιτς - Αστόχησε από κοντά (vid)