Λουτσέσκου: «Μας έλειψε η φρεσκάδα και το δεύτερο γκολ»

«Δεχτήκαμε ένα... ηλίθιο γκολ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τη φάση του γκολ, με τη «φρεσκάδα» να είναι αυτή που έλειψε από τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος δεν σκόραρε δεύτερο γκολ και το «πλήρωσε» με τη Μπραν να ισοφαρίζει και τον Ρουμάνο τεχνικό να σχολιάζει το κομμάτι της φρεσκάδας, που έπαιξε κομβικό ρόλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το περσινό «φαινόμενο» να χάνει τον έλεγχο στο τέλος: «Δεν χάσαμε τον έλεγχο. Δεχτήκαμε ένα... ηλίθιο γκολ, αλλά τον έλεγχο δεν τον χάσαμε. Δεν είναι εφικτό να μην κάνω αλλαγές, υπάρχουν παίκτες που δίνουν παραπάνω από τα πάντα και κουράζονται. Σε αυτό το ματς δεν βρήκαμε τις λύσεις. Μας έλειπε ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας, ενώ ο Ντεσπόντοφ προερχόταν από ίωση. Σε τέτοια ματς πρέπει να έχεις φρεσκάδα στο τέλος που δεν είχαμε. Η φάση του γκολ έρχεται από μία πολύ εύκολη ενέργεια που έπρεπε να διαχειριστούμε. Ο Οζντόεφ μπήκε καλά στο ματς, έκανε καλές ανακτήσεις, εμπλέκεται στο γκολ. Αν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό, ναι θα έπρεπε να σκοράρουμε δεύτερο γκολ. Παίξαμε με μία ομάδα μαχητική που τρέχει πολύ. Της αρέσει η ένταση. Για αυτό χρειάζεσαι φρεσκάδα. Φρεσκάδα χρειάζεσαι για να κλείνεις πιο γρήγορα χώρους».

Για το αν η επιβάρυνση των Τάισον-Ζίβκοβιτς τον προβληματίζει και την αμυντική αντίδραση στα γεμίσματα: «Στο ποδόσφαιρο μπορείς να δεχτείς και γκολ. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Παίζαμε κόντρα σε μία καλή ομάδα, το δείχνουν τα αποτελέσματα. Είναι ψηλοί, με δυνατή φυσική κατάσταση. Θα έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα στη φάση αλλά συμβαίνει. Έτσι είναι η κατάσταση. Πρέπει να παλέψουμε παραπάνω για να ξεπεράσουμε τα όρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να πιέσουμε τους εαυτούς μας. Μέσα σε όλα τα προβλήματα δεν ανέφερα τον Καμαρά, έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να μας έχει βοηθήσει. Να πιέσουμε στην πρώτη ανάπτυξη της Μπραν κάτι που μας κόστισε το γκολ».

