Σκοράρει ο Γκατσίνοβιτς και 1-0 η ΑΕΚ μέσα στη Φλωρεντία (vid)

Το σκορ για την ΑΕΚ κόντρα στην Φιορεντίνα άνοιξε η ΑΕΚ στο 35ο λεπτό, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να σκοράρει με προβολή από κοντά έπειτα από σέντρα του Πινέδα.

Δείτε εδώ το γκολ της ΑΕΚ: