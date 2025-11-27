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Σκοράρει ο Γκατσίνοβιτς και 1-0 η ΑΕΚ μέσα στη Φλωρεντία (vid)

Ποδόσφαιρο
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Το σκορ για την ΑΕΚ κόντρα στην Φιορεντίνα άνοιξε η ΑΕΚ στο 35ο λεπτό, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να σκοράρει με προβολή από κοντά έπειτα από σέντρα του Πινέδα.

Δείτε εδώ το γκολ της ΑΕΚ:

Σκοράρει ο Γκατσίνοβιτς και 1-0 η ΑΕΚ μέσα στη Φλωρεντία (vid)