Αλεξάντερσον: «Μετά το 1-0 δείξαμε... καρδιά»

Οι παίκτες της Μπραν δεν τα παράτησαν μετά το 1-0, με τον προπονητή της ομάδας, Φρέιρ Αλεξάντερσον, να τους αποθεώνει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη μάχη με τον Παβλένκα: «Έσωσε το πέναλτι ναι. Ήμουν σε καλή φόρμα, αλλά δυστυχώς αστόχησα».

Για την απουσία του Κωνσταντέλια: «Φανερά το νούμερο 65 είναι ένας φανταστικός παίκτης, αλλά επίσης πρέπει να σημειώσω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι εξαιρετική και ταλαντούχα. Έλειπε ένας παίκτης κλειδί αλλά δεν έχει τόση σημασία αυτό. Πληρώνονται πολλά οι παίκτες επειδή είναι ταλαντούχοι. Έχουν δύο παίκτες σε κάθε θέση».

Για την κατάσταση του Γκούντμουνσον: «Έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο θα το δούμε παραπάνω. Κατευθείαν από μέσα από το γήπεδο φάνηκε το πρόβλημα. Θα το κοιτάξουμε να δούμε πόσο σοβαρό είναι».

Για την αντίδραση: «Ήταν πολύ σημαντική η αντίδραση μετά το ματς με τη Μόλντε. Στα πρώτα λεπτά μπήκαμε καλά. Μετά το 1-0 δείξαμε καρδιά. Οι αλλαγές έδειξαν ποιότητα και ταλέντο για να φτάσουμε στην ισοφάριση».

Για το χαμένο πέναλτι πόσο επηρέασε: «Ήταν πολλά πράγματα που έγιναν. Στα τέσσερα τελευταία ματς δεν τα πήγαμε καλά αλλά μάθαμε πολλά. Ήρθαμε να παίξουμε σε μία δύσκολη έδρα. Τεράστια προσπάθεια από όλους και τους έδωσα συγχαρητήρια μετά το ματς. Ο Κόρνβιγκ μετά το χαμένο πέναλτι έδειξε χαρακτήρα και αυτό βοήθησε πολύ».

Για τον εκνευρισμό με τον παίκτη: «Ναι ήμουν λίγο θυμωμένος γιατί στην προπόνηση ήταν χαλαρός. Του είπα ότι σήμερα πρέπει να είναι στο 100% να βοηθήσει την ομάδα».

Για το ποιες ήταν οι σκέψεις τους μετά το παιχνίδι με τη Μόλντε: «Ήταν όντως δύσκολο να ταξιδέψουμε εδώ με αρκετά αρνητικά αποτελέσματα. Μας βοήθησε η ισοπαλία και με αυτή θα προχωρήσουμε».

Για τη φασαρία των φίλων του ΠΑΟΚ στο πέναλτι: «Νομίζω ότι είναι δύσκολο να περιγράψω τα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Πολλές σκέψεις που επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο. Μένουμε στο γκολ που ήρθε στο τέλος».

Για το τι έλειψε σε αυτά τα πέντε ματς: «Όπως είπα στους παίκτες μου, πιστεύω πολύ σε αυτούς. Δεν θέλω να φανώ κάπως, αλλά σε όλα τα ματς έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και στον στόχο μας».