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Με κεφαλιά του Σφιντέρσκι ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 19’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Ο Ζαρουρί από αριστερά έβγαλε μπαλιά - ποίημα με το δεξί και ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Στουρμ Γκρατς για το 1-0.

Το 1-0 του Παναθηναϊκού

Με κεφαλιά του Σφιντέρσκι ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ (vid)