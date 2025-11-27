Βρήκε δίχτυα η Φιορεντίνα - Ακυρώθηκε με χρήση VAR το γκολ (vid)

Ο Γκούντμουνσον έκανε το 1-0 για την Φιορεντίνα στο 20', όμως το γκολ λίγα δευτερόλεπτα μετά ακυρώθηκε, αφού ο Ρανιέρι που έκανε την πάσα ήταν σε θέση οφσάιντ.