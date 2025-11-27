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Μεγάλη ευκαιρία της Φιορεντίνα με τον Τζέκο, είπε «όχι» ο Στρακόσα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει κόντρα στην ΑΕΚ είχε ο Έντιν Τζέκο με κεφαλιά στο 16ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Παρίσι, με τον Στρακόσα να αποκρούει και να διώχνει σε κόρνερ.

Δείτε εδώ τη φάση:

Μεγάλη ευκαιρία της Φιορεντίνα με τον Τζέκο, είπε «όχι» ο Στρακόσα (vid)