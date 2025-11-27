Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Μεγάλη ευκαιρία της Φιορεντίνα με τον Τζέκο, είπε «όχι» ο Στρακόσα (vid) 27-11-2025 22:31 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ACF Fiorentina ΑΕΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Έντιν Τζέκο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει κόντρα στην ΑΕΚ είχε ο Έντιν Τζέκο με κεφαλιά στο 16ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Παρίσι, με τον Στρακόσα να αποκρούει και να διώχνει σε κόρνερ. Δείτε εδώ τη φάση: Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Δεν το είχες προσέξει ποτέ: Ξέρεις γιατί όλα τα ρολόγια στη βιτρίνα δείχνουν ώρα 10:10; menshouse.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Το απόλυτο 10άρι: Γι’ αυτό το σουβλάκι με την αφράτη πίτα και τον χειροποίητο γύρο έρχονται από την άλλη άκρη της Αθήνας menshouse.gr Μεγάλη ευκαιρία της Φιορεντίνα με τον Τζέκο, είπε «όχι» ο Στρακόσα (vid) SHARE