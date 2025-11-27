Απείλησε με τον Πήλιο η ΑΕΚ, έσωσε ο Ντε Χέα (vid)

Την πρώτη ευκαιρία στην αναμέτρηση κόντρα στη Φιορεντίνα είχε η ΑΕΚ με τον Σταύρο Πήλιο, ωστόσο ο Ντε Χέα ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε το σουτ του.

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