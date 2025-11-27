Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Απείλησε με τον Πήλιο η ΑΕΚ, έσωσε ο Ντε Χέα (vid) 27-11-2025 22:21 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ACF Fiorentina ΠΡΟΣΩΠΑ Σταύρος Πήλιος 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Την πρώτη ευκαιρία στην αναμέτρηση κόντρα στη Φιορεντίνα είχε η ΑΕΚ με τον Σταύρο Πήλιο, ωστόσο ο Ντε Χέα ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε το σουτ του. Δείτε εδώ: Το απόλυτο 10άρι: Γι’ αυτό το σουβλάκι με την αφράτη πίτα και τον χειροποίητο γύρο έρχονται από την άλλη άκρη της Αθήνας menshouse.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Δεν το είχες προσέξει ποτέ: Ξέρεις γιατί όλα τα ρολόγια στη βιτρίνα δείχνουν ώρα 10:10; menshouse.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Απείλησε με τον Πήλιο η ΑΕΚ, έσωσε ο Ντε Χέα (vid) SHARE