Μιλιτάο και Περέιρα αντάλλαξαν... συντρόφους και έγιναν θετοί πατέρες!

Μια ιστορία... αγάπης εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία χάρη στο ποδόσφαιρο, με τους έμπειρους αμυντικούς να παντρεύονται ο ένας την... πρώην του άλλου και να αναλαμβάνουν την κηδεμονία των παιδιών που προέκυψαν από τους πρώτους γάμους τους!

Ο Λέο Περέιρα, ο οποίος παίζει στη Φλαμένγκο, έγινε ζευγάρι με την πρώην σύντροφο του Έντερ Μιλιτάο, Καρολίν Λίμα, και έτσι, έγινε ο θετός πατέρας της κόρης του.

Με τη σειρά του, ο στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης «απάντησε», καθώς παντρεύτηκε την πρώην σύντροφο του Περέιρα και τώρα, είναι ο θετός πατέρας των παιδιών του.

Ακόμα μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή ιστορία... αγάπης που «γέννησε» το ποδόσφαιρο!