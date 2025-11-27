Μιλιτάο και Περέιρα αντάλλαξαν... συντρόφους και έγιναν θετοί πατέρες!

Ο Λέο Περέιρα, ο οποίος παίζει στη Φλαμένγκο, έγινε ζευγάρι με την πρώην σύντροφο του Έντερ Μιλιτάο, Καρολίν Λίμα, και έτσι, έγινε ο θετός πατέρας της κόρης του.
Με τη σειρά του, ο στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης «απάντησε», καθώς παντρεύτηκε την πρώην σύντροφο του Περέιρα και τώρα, είναι ο θετός πατέρας των παιδιών του.
Ακόμα μια ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή ιστορία... αγάπης που «γέννησε» το ποδόσφαιρο!
🚨 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗔𝗡𝗢𝗧𝗛𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗩𝗘𝗟! 🤯😅— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 27, 2025
Leo Pereira, who plays for Flamengo, dated Éder Militão's ex Karoline Lima and became the stepfather to his daughter.
The Real Madrid defender responded by marrying Leo Pereira's ex, and he is now the stepfather to his children.… pic.twitter.com/QTpbNSzvsA