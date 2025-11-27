Με Περέιρα στον άξονα και Γκατσίνοβιτς μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ (pics)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν στον άξονα, τους Κοϊτά-Γκατσίνοβιτς στα άκρα και τον Γιόβιτς στην κορυφή σε σχήμα 4-2-3-1.

Με κάποιες παραλλαγές πάντως, μπορεί να δούμε και ρόμβο. Οπότε, όσον αφορά τη διάταξη, θα πρέπει να περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι για να πούμε 100% τον σχηματισμό της ΑΕΚ.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

Οι 11 της Φιορεντίνα

Η ενδεκάδα: Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι, Φορτίνι, Παρίζι, Νικολούσι Καβίλια, Εντούρ, Μαντραγκόρα, Γκούντμουντσον, Τζέκο.

Στον πάγκο: Λετσερίνι, Μαρτινέλι, Σομ, Πάμπλο Μαρίν, Κεν, Φατσίνο, Κόσπο, Ρίτσαρντσον, Βίτι, Φατζιόλι, Κουάντιο, Πίκολι.