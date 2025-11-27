ΕΠΑΘΛΑ: Έστειλε τα πορίσματα για το Βόλος - Πανσερραϊκός στον Εισαγγελέα

Η ΕΠΑΘΛΑ έστειλε τα πορίσματα για τα παιχνίδια Βόλου - Πανσερραϊκού στην εισαγγελία και ΕΕΑ για περαιτέρω έρευνα.

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) προχώρησε στην αποστολή των πορισμάτων της σχετικά με τους αγώνες Βόλου - Πανσερραϊκού στα προηγούμενα Play Out της Stoiximan Super League, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Οι αρχικές δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντκγρεν στη χώρα του, αν και στη συνέχεια τις ανακάλεσ, ήταν αρκετές για να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση περί πιθανής χειραγώγησης των συγκεκριμένων αγώνων.

Οι αναφορές που έφτασαν στην ΕΠΑΘΛΑ εξέτασαν τα παιχνίδια Βόλος - Πανσερραϊκός και Πανσερραϊκός - Βόλος, οδηγώντας στα σχετικά πορίσματα.

Τα ευρήματα έχουν ήδη σταλεί στον αθλητικό εισαγγελέα για το ποινικό μέρος και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πειθαρχική διαδικασία.