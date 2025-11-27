Απέκτησε «winning mentality»: Ρεκόρ νικών η Παρί! (vid)

Η νίκη κόντρα στην Τότεναμ ήλθε, κυρίως, από τα πόδια του Βιτίνια και μάλιστα, με σκορ... πόλο, 5-3, που ανέβασε στα 51 γκολ την επιθετική συγκομιδή στο τρέχων έτος.
Έτσι, η Παρί Σεν Ζερμέν αριθμεί 13 περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο 2025, ενώ σημείωσε τη 13η επιτυχία φέτος, αριθμός ρεκόρ σε μια ημερολογιακή χρονιά.
Από 12 νίκες σε ένα έτος είχαν η Μπάγερν Μονάχου και η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η Παρί τις ξεπέρασε χθες κόντρα στους «Σπερς» και αναμένεται να τις αυξήσει ως τα Χριστούγεννα.
📊 Le Paris Saint-Germain a désormais inscrit 51 buts en Ligue des Champions en 2025, au moins 13 de plus que toute autre équipe lors d’une même année civile‼️#PSGTOT I @ChampionsLeague pic.twitter.com/QKdbpxytta— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 27, 2025