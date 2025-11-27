Απέκτησε «winning mentality»: Ρεκόρ νικών η Παρί! (vid)

Η άφιξη του Λουίς Ενρίκε έχει αλλάξει τη νοοτροπία των Παριζιάνων που έχουν «σπάσει» τα κοντέρ στο UEFA Champions League μέσα στο 2025 και συνεχίζουν απτόητοι!

Η νίκη κόντρα στην Τότεναμ ήλθε, κυρίως, από τα πόδια του Βιτίνια και μάλιστα, με σκορ... πόλο, 5-3, που ανέβασε στα 51 γκολ την επιθετική συγκομιδή στο τρέχων έτος.

Έτσι, η Παρί Σεν Ζερμέν αριθμεί 13 περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο 2025, ενώ σημείωσε τη 13η επιτυχία φέτος, αριθμός ρεκόρ σε μια ημερολογιακή χρονιά.

Από 12 νίκες σε ένα έτος είχαν η Μπάγερν Μονάχου και η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η Παρί τις ξεπέρασε χθες κόντρα στους «Σπερς» και αναμένεται να τις αυξήσει ως τα Χριστούγεννα.