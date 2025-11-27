Παναθηναϊκός: Με Καλάμπρια και Μπακασέτα «8άρι» η ενδεκάδα με Στουρμ Γκρατς

Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς παρατάσσει το «Τριφύλλι» κόντρα στην Στουρμ Γκρατς ο Ράφα Μπενίτεθ. Δίπλα στον Τσέριν ο Μπακασέτας.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγη ώρα (22:00) την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι όπου έχει ως μοναδικό στόχο να πάρει τους τρεις βαθμούς και να αυξήσει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητές του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα, ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Λαφόν, Κυριακόπουλο, Ρενάτο, Πελίστρι, Σιώπη και φυσικά τους Ντέσερς και Γεντβάι που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Τουμπά, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν την τριάδα της άμυνας

Στις πτέρυγες θα είναι οι Καλάμπρια και Ζαρουρί, με τους Τσέριν και Μπακασέτα στον άξονα, τον Τετέ δεξιά, τον Τζούρισιτς αριστερά και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπρέγκου, Ταμπόρδα, Τερζής και Πάντοβιτς.

Από την στιγμή που η Στουρμ Γκρατς παρατάσσεται με δύο επιθετικούς, τότε το επικρατέστερο σενάριο είναι το «Τριφύλλι» να παίξει με 3 στόπερ, δίχως όμως να αποκλείεται και το 4-2-3-1, με τον Τουμπά σε ρόλο αριστερού μπακ.

Η ενδεκάδα της Στουρμ Γκρατς: Κρίστενσεν, Κάριτς, Γκεϊχόφερ, Αϊβού, Μίτσελ, Στάνκοβιτς, Τσουκουάνι, Ρόζγκα, Κιτεϊσβίλι, Γιάτα, Μαλόουν.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Μπινιέτι, Κουντιάκοφ, Όερμαν, Καγιόμπο, Χορβάτ, Μπεκ, Μάλιτς, Λαβαλί, Χιρλάντερ, Μπεγκάνοβιτς, Γκργκιτς, Χοντλ.