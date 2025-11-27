ΑΕΚ: «Θα λειτουργήσει FAN ZONE για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό, πως μετά από πρωτοβουλίες του Μάριου Ηλιόπουλου, θα λειτουργήσει «FAN ZONE» κοντά στο Αρτέμιο Φράνκι με γιγαντοοθόνες και καντίνες, έτσι ώστε ο κόσμος που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήριο, να δει το ματς με την Φιορεντίνα απο εκεί όντας συγκεντρωμένος σε ένα σημειο.

H ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας που βρίσκονται στην Φλωρεντία και δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το αποψινό παιχνίδι, ότι μετά απο προσωπικές ενέργειες και επαφές του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου με τους διοργανωτες του αγώνα και τις τοπικές αρχες της πόλης της Φλωρεντίας, εξασφαλίστηκε ότι θα λειτουργήσει FAN ZONE στην οποία, όσοι το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την αναμέτρηση.



Στο σημείο θα λειτουργήσουν καντίνες και θα υπάρχουν τουαλέτες και βρίσκεται πλησίον του σταδίου «Αρτέμιο Φράνκι», στην Piazza Enrico Berlinguer. Πατήστε εδώ για να δείτε τον χάρτη.



Η μετάβαση στη FAN ZONE θα πρέπει να γίνει μέσω των οδών Viale Lingo Affrico και Viale Cialdini.