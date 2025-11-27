Αιγάλεω: «Έχουμε κουραστεί να στεκόμαστε σε επίμαχες φάσεις...» (vid)

Το «Σίτι» απώλεσε δυο βαθμούς κόντρα στον Παναργειακό στα Ψαχνά, δίχως να πιάσει τα στάνταρ απόδοσης που επιθυμούσε και το παραδέχονται στην ΠΑΕ, όμως θεωρούν πως ακόμα μία αγωνιστική της Super League 2 έχουν αδικηθεί από τη διαιτησία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Αιγάλεω και το βίντεο με τις αμφισβητούμενες φάσεις:

«Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ θέλει να ξεκαθαρίσει πως δεν αναζητά δικαιολογίες για την όχι τόσο καλή εμφάνιση της ομάδας μας, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Ωστόσο, επειδή έχουμε πλέον κουραστεί να επανερχόμαστε συνεχώς στο ίδιο θέμα, οφείλουμε να σταθούμε ξανά στις δύο επίμαχες φάσεις της διαιτησίας που σημάδεψαν τον αγώνα.

• Στην πρώτη φάση, καταλογίζεται πέναλτι που ξεκάθαρα δεν υπάρχει, και ενδέχεται να έχει κρίνει αρνητικά το τελικό αποτέλεσμα.

• Στη δεύτερη φάση, ο ποδοσφαιριστής του αντιπάλου κάνει παράβαση που αποτελεί προφανή κόκκινη κάρτα, κάτι που θα άφηνε τον Άργος να αγωνίζεται με 10 παίκτες για τουλάχιστον 20 λεπτά — γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την εξέλιξη του αγώνα.

Για ακόμη μία φορά, η ομάδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με αποφάσεις που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, στερώντας την ισονομία και τον σεβασμό που αξίζουν οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος μας».