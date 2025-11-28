Βαθμολογία Europa League: Σκαρφάλωσε 14ος ο Παναθηναϊκός, στην 17η θέση ο ΠΑΟΚ

Η νίκη του τριφυλλιού επί της Στουρμ Γκρατς τον έφερε στους 9 βαθμούς και σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη οκτάδα, στην ζώνη των πλέι-οφ και ο ΠΑΟΚ.

Καθοριστικό βήμα για την πρόκριση του στην επόμενη φάση έκανε ο Παναθηναϊκός, που με το 2-1 επί της Στουρμ Γκρατς ανέβηκε στην 14η θέση, φτάνοντας τους 9 βαθμούς.

Έναν λιγότερο έχει ο ΠΑΟΚ, που μετά το 1-1 στην Τούμπα με την Μπραν υποχώρησε στην 17η θέση, αλλά πάντα εντός ζώνης πλέι-οφ, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της League phase.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι το όριο για την πρώτη οκτάδα ήταν οι 14 βαθμοί, ενώ η πρόκριση στα πλέι-οφ ήρθε με 10 βαθμούς.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα προκρίνονται απευθείας στους «16» του Europa League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9ή ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες πλέι-οφ.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ως το τέλος της League phase

11/12: Παναθηναϊκός - Πλζεν

22/1: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29/1: Παναθηναϊκός Ρόμα

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ως το τέλος της League phase

11/12: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ

22/1: ΠΑΟΚ - Μπέτις

29/1: Λιόν - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της League phase του Europa League, μετά το τέλος της 5ης αγωνιστικής έχει ως εξής: