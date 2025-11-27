Ο Ροντινέι αποθέωσε τον Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο!»

Ο Ροντινέι αποθέωσε τον πρώην συμπαίκτη του στη Φλαμένγκο και σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους.

Με δηλώσεις στο TNT, που αναπαρήγαγαν εκείνα της Βραζιλίας, ο Βραζιλιάνος πλάγιος του Ολυμπιακού, είπε:

«Ο Βίνι είναι προσωπικός μου φίλος. Όταν έφτασε στη Φλαμένγκο, ήμουν ήδη εκεί, το 2016. Παρακολούθησα όλη την καριέρα του. Αλλά ο Βίνι... Σε μια μέρα σαν τη σημερινή, παίζοντας με τόση ελευθερία, με τόση ελαφρότητα, τι να πω; Δεν τον άγγιξα καν, αλλά δεν είναι θέμα σεβασμού...»¸ τόνισε και συνέχισε:

«Είναι τόσο γρήγορος, τόσο δύσκολος να μαρκαριστεί. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός Βινίσιους Ζούνιορ από αυτόν που μαρκάρισα στη Φλαμένγκο. Πολύ διαφορετικός. Αλλά συγχαρητήρια για όλα όσα έχει πετύχει ο Βίνι. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Και, για μένα, είναι τιμή να μοιράζομαι το γήπεδο με έναν παίκτη που, εκτός από τον καλύτερο στον κόσμο, είναι και προσωπικός μου φίλος».

Από το 2018 στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βίνι Τζούνιορ έχει ήδη κερδίσει δύο τίτλους Champions League και έχει σημειώσει καθοριστικά γκολ στον τελικό του 2022 εναντίον της Λίβερπουλ και στον τελικό του 2024 εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη χρονιά που ανακηρύχθηκε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο από τη FIFA. Εναντίον του Ολυμπιακού, ήταν και πάλι καθοριστικός: στο 21ο λεπτό, έδωσε ασίστ στον Μπαπέ για την ισοφάριση (1-1`), ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το τέταρτο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης.