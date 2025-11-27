Έκαναν... φτερά σε χρόνο ρεκόρ τα επιπλέον εισιτήρια που εξασφάλισε η ΑΕΚ!

Μετά από μεγάλη προσπάθεια της ΑΕΚ και προσωπικά του Μάριου Ηλιόπουλου τέθηκαν στην κυκλοφορία επιπλέον εισιτήρια για τις ανάγκες του κόσμου που έχει ταξιδέψει στην Φλωρεντία.

Η νέα παρτίδα που τέθηκε προς διάθεση έκανε φτερά μέσα λιγότερο από δέκα λεπτά όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από την σχετική ενημέρωση.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ θέλοντας να πιέσει όπως μπορεί, είχε μεταφέρει στην Φιορεντίνα και στους διοργανωτές του αγώνα πως αν δεν έδειχναν πνεύμα συνεργασίας και δεν παραχωρούσαν έναν επιπλεον αριθμο εισιτηριων, στον κόσμο της ΑΕΚ τοτε ούτε και ο ίδιος δεν θα πήγαινε στο γήπεδο, παρόλο που έκανε το ταξίδι στη Φλωρεντία.

Οι πιέσεις αυτές έπιασαν τόπο λοιπόν, υπήρξε νέα παρτίδα εισιτηρίων προς τον κόσμο της ΑΕΚ που έχει ταξιδέψει στην Ιταλία, ωστόσο όπως ήταν αναμενόμενο και τα επιπλέον μαγικά χαρτάκια έκαναν φτερά σε χρόνο ρεκόρ.