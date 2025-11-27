Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία, ξεπέρασε τον Εν Νεσίρι και είναι ο πρώτος Μαροκινός σκόρερ στα Κύπελλα Ευρώπης

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό και σημείωσε ακόμη ένα ξεχωριστό επίτευμα με το γκολ που πέτυχε απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Έχοντας ολοκληρώσει τις δύο προηγούμενες ευρωπαϊκές σεζόν στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ, το 2023-24 σε εκείνη του Conference League και το 2024-25 σε αυτή του Europa League, από χθες είναι ο κορυφαίος Μαροκινός σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χάρη στο γκολ που σημείωσε στην ήττα (3-4) από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Το γκολ του Αγιούμπ Ελ Καάμπι για τον Ολυμπιακό τον έκανε τον κορυφαίο Μαροκινό σκόρερ στην ιστορία των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων (25 γκολ) μπροστά από τον Γιουσέφ Εν-Νεσίρι (24)», αναφέρει η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Επίσης ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός «έπιασε» (με 25 γκολ σε 32 ματς) τον Πολωνό φορ του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα (25 γκολ σε 60 ματς) στη κορυφή των ξένων σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Ελλάδα, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «soccerbase».

