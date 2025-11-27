Κέιν: «Δεν έχω μιλήσει με την Μπαρτσελόνα - Προέχει το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Χάρι Κέιν έκανε λόγο για τις φήμες που τον συνδέουν με την Μπαρτσελόνα και και μεταγραφή του εκεί.

Ο Άγγλος στράικερ τόνισε πως δεν έχει ο ίδιος κάποια επαφή με τους Καταλανούς και κατέστησε σαφές πως νιώθει άνετα στην Μπάγερν Μονάχου.

«Δεν είχα καμία επαφή με κανέναν, δεν με έχει προσεγγίσει κανείς. Νιώθω πολύ άνετα στην τωρινή κατάσταση, παρότι δεν έχουμε ακόμη συζητήσει με την Μπάγερν.

Δεν υπάρχει βιασύνη. Είμαι πραγματικά χαρούμενος στο Μόναχο. Μπορείτε να το δείτε από τον τρόπο που παίζω. Αν υπάρξει επαφή, τότε θα δούμε. Αλλά δεν σκέφτομαι ακόμη τη νέα σεζόν. Πρώτα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι. Και είναι πολύ απίθανο να αλλάξει κάτι μετά από αυτή τη σεζόν».